Около 10 тысяч гектаров сельхозземель в ЛНР остаются неразминированными

Военнослужищие инженерной роты армии ЛНР во время работ по разминированию на линии разграничения в Луганске

Военнослужищие инженерной роты армии ЛНР во время работ по разминированию на линии разграничения в Луганске

ЛУГАНСК, 16 мар — РИА Новости. Около 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель остаются неразминированными в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщил в пятницу журналистам исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько.

"Проблемными остаются примерно 10 тысяч гектаров неразминированных площадей", — заявил Пронько.

По его словам, работы по разминированию продолжаются.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.