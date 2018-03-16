В результате ЧП на канатной дороге в Гудаури пострадали два россиянина

ТБИЛИСИ, 16 мар — РИА Новости. Два гражданина России пострадали в результате повреждения канатной дороги в грузинском Гудаури, заявил в пятницу министр здравоохранения Давид Сергеенко.

Ранее телекомпания "Рустави 2" сообщила, что канатная дорога в Гудаури вышла из строя, в результате чего пострадали более десяти человек. По данным Минздрава, восемь человек госпитализированы с повреждениями.

"Среди пострадавших четыре гражданина Украины, один — Швеции, два — России и один гражданин Грузии. <…> На данный момент в местной клинике находятся семь человек, их состояние не тяжелое", — заявил Сергеенко журналистам.

По его словам, один пострадавший уже выписан из больницы. Сергеенко отметил, что особое внимание требуется двум пострадавшим: гражданину Украины, у которого травма головы и сломана рука, и беременной гражданке Швеции. Обоих пациентов перевезут из местной клиники в Тбилиси.

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