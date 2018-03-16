Британия хочет, чтобы Россия поверила ей на слово, заявил постпред при ОЗХО

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. России непонятно, почему она должна верить Британии на слово по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин."Россия 1".
"Помнится, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр просил своих соотечественников поверить ему на слово, чтобы Великобритания поучаствовала в иракской авантюре под эгидой США. И что потом, в какой-то момент он раскаялся? Сказал, что бог, черт попутал? Извинился перед семьями погибших военнослужащих английских?" — добавил он.