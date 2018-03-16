Порошенко поставили ультиматум по Крыму

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. "Меджлис"* устроит массовые протесты крымских татар в Киеве, если власти Украины не сделают полуостров "крымско-татарской национально-территориальной автономией". Об этом в интервью журналисту Роману Скрыпину заявил один из лидеров организации, инициатор блокады Крыма Ленур Ислямов.

Речь идет о закреплении в украинской конституции статуса крымских татар, признании "органов национального самоуправления" и "переформатировании" Крыма в "национально-территориальную автономию". Соответствующий законопроект вносил в Раду другой организатор продовольственной и энергетической блокады полуострова, депутат Мустафа Джемилев.

По словам Ислямова, промедление с принятием конституционной реформы — "очень большая ошибка" Порошенко.

"У нас есть до 18 мая время. Осталось совсем чуть-чуть. Считайте, что весь народ ждет сейчас. До 18 мая мы ждем и, поверьте, ни Чубаров, ни Джемилев уже не удержат народ от многих высказываний и от многих вещей, потому что народ как пружина, он держится достойно", — сказал бизнесмен.

Если же ситуация не изменится, возле Рады будут организованы протестные акции, пояснил Ислямов.

"Поверьте мне, возле Верховной Рады не такой палаточный городок будет, которым был "МихоМайдан", — подчеркнул он.

"Меджлис крымско-татарского народа"* признан в России экстремистской организацией решением Верховного суда Крыма. Власти полуострова неоднократно заявляли, что лидеры организации — Ленур Ислямов, Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров — являются инициаторами продовольственной блокады и энергетической блокады Крыма. Все трое покинули полуостров после его воссоединения с Россией.

Депутат Рады Чубаров известен своими антироссийскими высказываниями. Ранее он заявил, что все россияне, живущие на полуострове, должны его покинуть. В Крыму это заявление назвали проявлением "открытого маразма".

*Экстремистская организация, запрещенная в России