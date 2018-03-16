Число погибших при обрушении моста в Майами возросло до шести

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Число жертв обрушения моста в Майами (штат Флорида, США) возросло до шести человек, сообщила полиция округа Майами-Дэйд.

Ранее сообщалось о четырех погибших и девяти пострадавших.

"Мы можем подтвердить гибель шести человек", — говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции в Twitter.

Ранее сообщалось, что мост еще не был достроен. Секцию весом 950 тонн установили на опоры недавно — 10 марта. Мост стоимостью более 14 миллионов долларов призван был облегчить жизнь студентам Международного университета Флориды, связав его с кампусом. Сейчас они вынуждены добираться до вуза на специальных автобусах.

Университет сам принимал участие в проектировке моста. При строительстве использовали методы ускоренного возведения — при помощи модулей. Университет сообщал, что модульная конструкция уменьшает потенциальные риски для строителей, пешеходов и водителей, а также сводит к минимуму необходимость перекрывать трассу. Строительство должно было завершиться в следующем году.

Colapsa puente en #Miami Fl.

Esto sobre peatones y vehículos, se reportan heridos.



VCN Noticias pic.twitter.com/5ippXj8jOZ — Victor Cabrera (@victorcabreramx) 15 марта 2018 г.

По данным газеты Miami New Times, два крупнейших подрядчика, принимавших участие в строительстве моста, уже имели проблемы с обеспечением безопасности. В одном случае речь шла о падении конструкции моста на рабочего, пишет газета.