В Раде предостерегли от травли Савченко

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости. Преследование Надежды Савченко может навредить дальнейшей работе по освобождению пленных в Донбассе и возвращению осужденных в России украинцев. Такое мнение высказала представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

"Я даже представить не могу, как все эти последние события повлияют на наш диалог с европейскими и американскими партнерами. <…> Больший вред нашим заложникам, большей дискредитации трудно и представить", — написала Геращенко на своей странице в Facebook

Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он также призвал привлечь депутата к уголовной ответственности, задержать и арестовать.

В ответ Герой Украины заявила, что "только ленивый не думал взорвать администрацию президента или парламент". Также она назвала Луценко "механизмом в руках Порошенко, который давит на депутатов", и призвала украинцев остановить произвол властей. Кроме того, депутат предложила публично допросить ее на детекторе лжи, если силовикам "не слабо".

Рада исключила Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Савченко также включили в базу данных сайта "Миротворец". Он известен скандальными публикациями о журналистах, ополченцах из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других гражданах, которых называет "изменниками родины".

Ситуация с обменом пленными

Надежда Савченко принимает активное участие в переговорах о возвращении пленных и заключенных. Накануне она предложила себя в обмен на всех заключенных в России украинцев.

Недавно Петр Порошенко поручил возобновить переговоры об освобождении осужденных в России украинских граждан. Он заявил о готовности Киева обменять более 15 россиян на украинца Олега Сенцова и других осужденных.

Сенцов приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим же приговором 10 лет лишения свободы получил сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще двум фигуранта дела, Алексею Чирнию и ГеннадийюАфанасьеву, дали по семь лет заключения.

Кроме того, Верховный суд Чечни в мае 2016 года приговорил граждан Украины, членов националистической организации "Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона"* (УНА-УНСО*) Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима.

* Запрещенная в России экстремистская организация