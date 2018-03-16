Канатная дорога в Гудаури вышла из строя, есть пострадавшие, сообщают СМИ

ТБИЛИСИ, 16 мар – РИА Новости. Канатная дорога в горнолыжном грузинском курорте Гудаури вышла из строя, в результате пострадали более десяти человек, передают СМИ.

"По предварительной информации, на канатной дороге отключилась электроэнергия, спасатели аварийно спускают туристов с канатки", — сообщает ТВ.

Телекомпания также распространила видеозапись, сделанную очевидцем, на которой видно, как лыжники в результате ЧП вынуждены были покидать канатную дорогу самостоятельно, спрыгивая с высоты.

Гудаури — современный курорт с мягким климатом. Он расположен на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Из Тбилиси в Гудаури можно доехать за полтора-два часа по живописной Военно-Грузинской дороге, ведущей к границе с Россией.