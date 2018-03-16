Гражданам Грузии пригрозили отменой безвизового режима с Евросоюзом

ТБИЛИСИ, 15 мар — РИА Новости. Посол Франции в Грузии Паскаль Менье предупредил грузинских граждан о возможной приостановке Евросоюзом безвизового режима в случае продолжения тенденции роста соискателей убежища, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на телеканал Imedi.
"Выросло количество граждан Грузии, просящих убежище во Франции. Также они часто нарушают сроки пребывания во Франции. Хочу призвать граждан Грузии не верить тем, кто предлагает им нелегальное проживание во Франции и Германии в течение двух лет и после этого получение убежища. Такого не будет, так как Грузия — безопасная страна", — сказал Менье.
По словам французского посла, подобные действия чреваты последствиями для всей Грузии.
"Не исключено, что из-за таких действий на Грузию будут наложены санкции и будет задействован механизм приостановления безвизового режима", — отметил Менье.
В январе убежище в странах ЕС было предоставлено только 13 гражданам Грузии, а почти 1,3 тысячи человек получили отказ. По последним данным, на рассмотрении находятся заявки от более чем 5,4 тысячи грузинских граждан.
Евросоюз предоставил Грузии безвизовый режим в марте 2017 года. За это время безвизом воспользовались 220 тысяч граждан страны.
Во избежание неприятностей власти Грузии уже приняли решение ужесточить законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима. Согласно инициативе, все расходы, связанные с приемом человека назад в Грузии, будут возлагаться на него самого.
Планируется ужесточение процедур смены фамилий, так как некоторые граждане Грузии, которым отказывают в убежище, возвращаются на родину, переходят на фамилии своих родственников, а затем вновь едут в страны ЕС.
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