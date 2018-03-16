В ООН сорвали российское выступление о нарушении Украиной прав крымчан

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. В Женеве сорвано заседание Совета ООН по правам человека, посвященное нарушению Украиной прав крымчан, заявил РИА Новости адвокат, руководитель рабочей группы при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александр Молохов.

Молохов планировал выступить сегодня на 37-й сессии Совета ООН по правам человека.

"Не исключаю, что заседание могло быть отменено в том числе в связи с позицией украинской делегации", — сказал Молохов.

По его словам, Украина стремилась "любым способом" сорвать заседание. При этом, по официальной версии, его отменили из-за забастовки персонала.

"Согласно заслуживающей внимания информации от источника из профсоюза персонала сотрудников отделения ООН в Женеве, накануне сотрудники указанного профсоюза были замечены с членами украинской делегации в одном из самых дорогих ресторанов Женевы", — добавил Молохов.

Ранее он сообщал, что в украинские суды в этом году направят десятки исков с требованием возместить ущерб крымчанам из-за энергетической блокады полуострова со стороны Украины. Кроме того, готовятся иски в Европейский суд по правам человека в Страсбурге из-за водной блокады полуострова.

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