БРЮССЕЛЬ, 16 мар – РИА Новости, Александр Шишло. Общая позиция Евросоюза по ситуации с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, как ожидается, будет отражена в заключениях, которые примут по итогам саммита 22-23 марта в Брюсселе лидеры стран-членов ЕС, сообщил в пятницу РИА Новости дипломатический источник.
Как сообщили накануне РИА Новости в пресс-службе Европейского совета, "дело Скрипаля" главы государств и правительств стран ЕС обсудят за рабочим ужином в четверг, 22 марта.
В ходе визита в Хельсинки в минувшую среду председатель Евросовета Дональд Туск заявил о своей готовности включить в повестку встречи в верхах вопрос о поддержке Лондона в ситуации с отравлением Скрипаля.
Британская сторона утверждает, что Россия причастна к применению нервно-паралитического вещества против Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй 14 марта объявила о ряде мер против РФ, включая высылку 23 российских дипломатов и замораживание всех двусторонних контактов на высоком уровне.
Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению. МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.