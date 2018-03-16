Источник сообщил, когда ЕС сообщит позицию по ситуации с "делом Скрипаля"

БРЮССЕЛЬ, 16 мар – РИА Новости, Александр Шишло. Общая позиция Евросоюза по ситуации с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, как ожидается, будет отражена в заключениях, которые примут по итогам саммита 22-23 марта в Брюсселе лидеры стран-членов ЕС, сообщил в пятницу РИА Новости дипломатический источник.

"Ожидается, что позиция ЕС будет отражена в заключениях саммита", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили накануне РИА Новости в пресс-службе Европейского совета, "дело Скрипаля" главы государств и правительств стран ЕС обсудят за рабочим ужином в четверг, 22 марта.

В ходе визита в Хельсинки в минувшую среду председатель Евросовета Дональд Туск заявил о своей готовности включить в повестку встречи в верхах вопрос о поддержке Лондона в ситуации с отравлением Скрипаля.

Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил в среду российским журналистам в Брюсселе, что на данный момент не может идти речь об оценке реакции ЕС на события в Солсбери, поскольку официальной реакции как таковой нет, так как она требует единогласия остальных 27 стран союза.

Британская сторона утверждает, что Россия причастна к применению нервно-паралитического вещества против Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй 14 марта объявила о ряде мер против РФ, включая высылку 23 российских дипломатов и замораживание всех двусторонних контактов на высоком уровне.

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению. МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.