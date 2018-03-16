Посольство в Лондоне будет работать в уменьшенном составе, заявил дипломат

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Высылка из Великобритании 23 российских дипломатов окажет серьезное воздействие на работу посольства, но дипмиссия продолжит свою работу и в уменьшенном составе, заявил посол РФ Александр Яковенко.

"Это (высылка российских дипломатов, — ред.) окажет серьезное воздействие на работу посольства. Это примерно сокращение персонала на 40 процентов. Для такого небольшого посольства по сравнению с другими европейскими государствами, это достаточно много. Но это жизнь, мы будем работать и в уменьшенном составе", — заявил Яковенко в эфире телеканала "Россия 24"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП. Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против РФ.

Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в четверг утром РИА Новости, что Москва в ответ вышлет из России британских дипломатов и произойдет это скоро.