В Кельне при столкновении трамваев пострадали более сорока человек

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Накануне вечером в Кельне столкнулись два городских трамвая, пострадали 43 человека, пишет таблоид Bild.

Медицинская помощь понадобилась пятнадцати пострадавшим, у большинства из них были синяки. По состоянию на утро пятницы, один из них все еще остается в больнице. Ожидается, что число пострадавших может возрасти.

В полиции заявили, что один из машинистов был пьян. Это установили с помощью дыхательного теста на алкоголь, эксперты ждут результатов анализа крови. Ту же информацию сообщили в транспортной службе Кельна (KVB).

Mehr als 40 Verletzte bei Straßenbahnkollision in Köln https://t.co/6YCfVwoGcn pic.twitter.com/qTqHWqd6k5 — Mathias Lange (@mlange197) March 16, 2018

"Полиция сообщила, что авария могла произойти из-за того, что машинист подъезжающего трамвая находился под воздействием алкоголя. Если это будет подтверждено, мы будем глубоко потрясены, будут проведены внутренние разъяснения. Такого в KVB на нашей памяти не случалось", — написали сотрудники службы в Twitter.

Инцидент вызвал задержки в железнодорожном движении.