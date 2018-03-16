"Новичок" из-за резкого запаха нельзя провезти в чемодане, заявил эксперт

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Яд, которым отравили в Британии бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, вряд ли был подложен в чемодан его дочери – у "Новичка" резкий запах и мгновенное действие, заявил РИА Новости в пятницу бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин.

Ранее британская газета Telegraph со ссылкой источники в местных спецслужбах сообщила, что кто-то якобы мог подложить яд в чемодан дочери Скрипаля еще в Москве в надежде, что откроют его только по приезду в Солсбери.

"Я думаю, что это маловероятно, потому что это вещество, в отличие от того же газа "Зарин", трудно применить незаметно. Оно обладает резким и неприятным запахом. "Зарин" без цвета, без запаха, его можно применить незаметно, а вот это вещество незаметно применить нельзя", — сказал Никулин.

По его словам, газ "Новичок" "не пролонгированного действия, и если человеку после контакта с ним не вколоть антидот, то он погибнет, у него не будет шансов выжить".

"Поэтому, кто бы это ни сделал, он выполнил неквалифицированную работу, подвергнув риску большое количество непричастных людей. Это не похоже на действия спецслужб", — констатировал эксперт.

"Если Британия намерена добиваться истины в этом деле, то она должна привлечь российских специалистов, представить какие-то доказательства, например контейнер, в котором находился газ, а такие утверждения (какие сделала премьер Тереза Мэй) — они вызывают удивление", — заключил Никулин.

Отравление работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии вызвало крупнейший за последнее время скандал в отношениях России и Британии. Власти Британии утверждают, что к инциденту причастно российское государство, и объявили о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

Россия категорически отрицает причастность к отравлению Скрипалей, подчеркивая, что в РФ не проводились какие-либо научно-исследовательские работы под названием "Новичок", а изобретатель газа Вил Мирзаянов давно живет в США, куда его, по заявлению постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, "вывезли вместе с технической документацией о химическом средстве". В качестве ответной меры в МИД РФ готовится высылка британских дипломатов из России.