Партия "Телугу Десам" выходит из правящей коалиции в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мар — РИА Новости. Партия "Телугу Десам" (Telugu Desam Party, TDP) объявила о своем выходе из правящей правоцентристской коалиции Индии Национальный Демократический Альянс, передает в пятницу телеканал NDTV.

Согласно этим данным, соответствующее решение озвучил главный министр штата Андхра Прадеш и лидер TDP Нара Чандрабабу Найду, заявивший, что партия "решилась на нелегкий шаг в интересах штата". Поводом для такой меры, как отмечает NDTV, стали разногласия с правящей партией "Бхаратия джаната парти" (BJP) премьер-министра Нарендры Моди по вопросу особого статуса Андхра Прадеш.

Найду утверждает, что правительство Моди нарушило свое обещание, не предоставив штату Андхра Прадеш особый статуса после того, как находившаяся в его составе область Телангана в 2014 году была выделена в самостоятельный штат. Особый статус позволил бы Андхра Прадеш претендовать на дополнительное финансирование из центра, которое было жизненно необходимо местным властям для развития нового административного центра штата — города Амравати.

Тем не менее, этого сделано не было, и в конце минувшей недели партия "Телугу Десам" приняла решение о выходе из центрального правительства, потребовав от двух своих министров в правительстве Моди подать заявление об отставке. В свою очередь, правящая BJP пока никак официально не прокомментировала эти события. Как отмечает телеканал, в настоящее время "Телугу Десам" занимает 16 мест в Лок сабха — нижней палате парламента Индии, а потому ее выход не угрожает распадом правящей коалиции.