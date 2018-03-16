Савченко заявила, что готова вернуть Порошенко звезду "Героя Украины"

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что готова вернуть президенту Украины Петру Порошенко звезду "Героя Украины".

Генпрокуратура Украины подозревает Савченко в подготовке теракта в здании парламента. Генпрокурор уже внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

"Если бы я могла его (Порошенко — ред.) встретить, желательно где-нибудь на улице, я бы ему, конечно, отдала (звезду "Героя Украины" — ред.). Проблема в том, что попасть к президенту не так легко и не каждый народный депутат туда вхож", — цитирует Савченко сайт Телевизионной службы новостей украинского телеканала "1+1".

Ранее депутат украинского парламента, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что Савченко могут лишить звания "Герой Украины", если подтвердятся подозрения в подготовке ею военного переворота.

Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом страны, если народ ее поддержит.

