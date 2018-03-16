Лавров предположил, что министру обороны Британии не хватает образования

АСТАНА, 16 мар — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что министру обороны Британии Гэвину Уильямсону, который ранее выступил с жесткими заявлениями в адрес Москвы, не хватает образования.

"Симпатичный молодой человек, наверное, ему хочется войти в историю громкими заявлениями. Ну, может, образования не хватает", — отметил дипломат.

В четверг Уильямсон сказал, что ждет реакции на высылку дипломатов. При этом он усомнился в праве Москвы на "зеркальные" ответные меры. По его словам, отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля — "жестокий и возмутительный акт", а Россия "должна отойти в сторону и заткнуться".

Он также добавил, что Москва и Лондон все глубже погружаются в состояние "прохладной войны".

"Базарная ругань"

По словам посла России в Великобритании Александра Яковенко, позволяя себе подобные высказывания, представители Лондона переходят на "базарную ругань" и демонстрируют собственное хамство.

"Мы никогда не становились на одну доску с ними по той простой причине, что у нас существует совершенно другая политическая культура и, кстати, в заявлениях российских официальных лиц вы никогда не услышите вот такую, я бы сказал, базарную ругань, которую мы можем слышать от официальных лиц", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

В Минобороны заявления Уильямсона сравнили с "риторикой базарной хабалки". По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, подобные выпады "замечательно характеризуют крайнюю степень его (Гэвина Уильямсона. — Прим. ред.) интеллектуальной импотенции".

Дело Скрипаля

Четвертого марта экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери. По информации британских правоохранителей, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы произведенным в России.

Лондон утверждает, что к отравлению причастна Москва. В среду британский премьер Тереза Мэй объявила о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

Россия категорически отрицает причастность к отравлению экс-офицера ГРУ, МИД в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.