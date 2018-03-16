Британия не сообщала России о смерти Глушкова, заявил Лавров

АСТАНА, 16 мар — РИА Новости. Лондон не сообщил Москве о смерти бывшего заместителя гендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, хотя обязан был это сделать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Как ничего не сообщили, кстати, о смерти Глушкова, хотя обязаны сообщить", — сказал он журналистам.

О смерти Глушкова, заочно приговоренного в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", объявил в Facebook владелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев. Позднее Скотланд-Ярд сообщил, что расследует кончину мужчины 60 с лишним лет, которую на данный момент считает "необъяснимой". Указанный в сообщении полиции адрес совпадает с адресом, который сообщил РИА Новости знакомый с покойным бизнесменом источник.