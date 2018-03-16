Американские военные производят выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии

Американские военные производят выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Поставка летального оружия Киеву не поможет Вашингтону решить свои задачи на Украине, пишет бывший подполковник армии США, ныне военный аналитик Дэниел Дэвис в статье для журнала The National Interest.

В релизе Управления военного сотрудничества Пентагона говорится, что продажа противотанковых ракетных комплексов Javelin отвечает интересам США, поскольку "укрепит безопасность Украины". Дэвис отмечает, что Киев не является союзником Вашингтона, поэтому неясно, стоит ли рисковать ухудшением отношений с Россией ради этой цели.

"Военный альянс обязывает нас жертвовать нашими людьми на благо союзников. Столь значительные жертвы возможны, если на кону ключевые национальные интересы Америки. Не менее важно, чтобы другая сторона была готова так же пожертвовать чем-то ради безопасности США. В этом случае нет ни того, ни другого. В выигрыше только Киев, а Америка безвозмездно берет на себя все риски", — рассуждает аналитик.

По мнению эксперта, поставки 210 ракет — их, по оценке Дэвиса, хватит на 4-5 механизированных или пехотных батальонов — помогут Киеву решить локальные тактические задачи, но в стратегическом отношении этого недостаточно, чтобы изменить расстановку сил на поле боя.

Госдеп ранее одобрил продажу Украине 37 противоракетных комплексов Javelin и 210 ракет к ним на сумму 47 миллионов долларов. Обучать украинских силовиков работе с комплексами будут американские специалисты.

Россия неоднократно выступала против поставок летального оружия на Киеву, так как этот шаг лишь усугубит ситуацию в зоне конфликта.