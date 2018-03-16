Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявляют в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (149)

ДОНЕЦК, 16 мар — РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил в пятницу журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу с 5 марта.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины три раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы трех населенных пунктов, по которым применялись минометы калибром 120 миллиметров, БМП, гранатометы различных видов и стрелковое оружие", — сказал представитель оперативного командования.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что украинские силовики выпустили по территории республики десять мин, при обстрелах также применялась бронетехника, гранатометы и стрелковое оружие.

​​"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 183 единицы… Вчера в результате обстрела со стороны ВСУ по Саханке получили повреждения два домостроения", — сказал представитель ведомства.

Накануне в ДНР сообщили об отсутствии нарушений перемирия со стороны силовиков за сутки.

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