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Telegraph рассказала новые подробности в "деле Скрипаля"

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (330)
07:0716.03.2018
(обновлено: 07:18 16.03.2018)
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© AFP 2018 / Adrian Dennis Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Архивное фотоБританские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Архивное фото
© AFP 2018 / Adrian Dennis

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Вещество, которым отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, находилось в чемодане его дочери, сообщает газета Telegraph со ссылкой источники в британских спецслужбах.

Страшная месть Великобритании. Испуганный фельетон
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Страшная месть Великобритании. Испуганный фельетон
Издание утверждает, что предмет одежды или косметики дочери Скрипаля мог быть пропитан отравляющий веществом. При этом отравленный предмет, как предполагает газета, должен был быть распакован только в доме экс-офицера ГРУ в Солсбери.

Отравление Скрипаля

Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены четвертого марта в бессознательном сознании в Солсбери. В британском правительстве утверждают, что пострадавших отравили веществом нервно-паралитического действия. В последующем были оцеплены также несколько других общественных мест в рамках отравления неизвестным веществом.

Бывший офицер ГРУ был осужден ранее в России по делу о государственной измене. В последующем Скрипаль получил убежище в Великобритании после осуществления обмена разведчиками между американской и российской сторонами.

Оцепление в городе Солсбери после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AP Photo / Frank Augstein
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"Российский след"

Глава британского правительства Тереза Мэй заявил о причастности России к инциденту с отравлением Скрипаля и его дочери. В российском МИД отвергли обвинения Лондона, а посольство отправило британским властям ноту с указанием на необходимость совместного расследования происшествия с бывшим офицером ГРУ. Однако британский премьер фактически проигнорировал запрос российской стороны и огласила меры, которые будут предприняты в отношении России. Британия требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает двусторонние контакты с Москвой и отзывает приглашение главе МИД России Сергею Лаврову.

Ресторан в Солсбери, который был закрыт после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 5 марта 2018
© AP Photo / PA/Steve Parsons
Покушение на Скрипаля оперативно "раскрыто". Теперь надо придумать "мотив"

Лавров, в свою очередь, отверг причастность России к отравлению Скрипаля и назвал подобные обвинения "чушью". Дипломат подчеркнул, что Россия хотела бы заполучить доступ к материалам дела, однако британские власти отказывают в этом российской стороне под различными предлогами. Он отметил, что Москва готова оказать Лондону содействие в расследовании инцидента. Однако глава российского внешнеполитического ведомства также добавил, что Москва предпримет ответные меры и вышлет британских дипломатов.

Бывший глава ГРУ Федор Лодыгин раскритиковал британские власти, обвинившие Россию в отравлении Скрипаля, и отметил, что российская разведка никогда не осуществляла подобные "гнусные глупости".

"Отойдите и заткнитесь"

Министр обороны Британии Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон ждет ответных мер Москвы на высылку российских дипломатов. Он также отметил, что "Россия должна отойти в сторону и заткнуться".

Руководитель политической партии КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Зюганов прокомментировал слова министра обороны Британии о России
Реагируя на словам британского министра, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Лондону есть что скрывать.

"А что еще может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия? Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают", — заявила Захарова.

В Минобороны России, в свою очередь, подчеркнули, что заявления Уильямсона напоминают "риторику базарной хабалки". Российские военные также отметили, что подобные высказывания замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции".

Международная реакция

Некоторые западные страны поддержали позицию Британии по вопросу причастности России к отравлению Скрипаля. В частности, лидеры Германии, США, Великобритании и Франции выразили мнение, что другого "правдоподобного" объяснения инцидента в Солсбери, помимо "российского следа", не существует.

Сотрудники британской полиции в Солсбери, Великобритания. 13 марта 2018
© AFP 2018 / Geoff Caddick
Язык дипломатии: британский министр посоветовал России "заткнуться"
Как отметил президент США, что находится в тесном взаимодействии с британскими властями во вопросу расследования инцидента. Кроме того, в конгрессе призвали ввести новые ограничительные меры в отношении России в связи с инцидентом с бывшим офицером ГРУ. При этом Госдеп не исключил введения санкций из-за якобы причастности российской стороны к отравлению Скрипаля. Французский лидер Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявил, что в скором времени будут предприняты меры в рамках "дела Скрипаля". В НАТО также отметили готовность оказать содействие Лондону. При этом генсек организации Йенс Столтенберг подчеркнул, что инцидент с бывшим офицером ГРУ является вызовом для всей Европы.

Бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен, в свою очередь, раскритиковал британские власти за преждевременные заявления о причастности России к отравлению Скрипаля. Он отметил, что Мэй "зашла слишком далеко", так как Лондон не имеет никаких доказательств действительной причастности российской стороны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также прокомментировал обвинения британской стороны о причастности России к инциденту в Солсбери. Он отметил, что Запад уходит от профессионального обсуждения дела об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля ради солидарности в противостоянии России и в ущерб правде, которая им "не нужна и даже опасна".

Самые страшные отравляющие вещества
© Инфографика
Самые страшные отравляющие вещества
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12 пользователей оставили 12 комментариев
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Я В ТАНКЕ
А еще, в чемодане были подробные инструкции, как пользоваться ядом и визитки глав наших силовых ведомств.
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16.03.2018
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Старый ВорчунЯ В ТАНКЕ
Я В ТАНКЕ, не визитки, а рукописные инструкции, заверенные гербовыми печатями, штрихкодом и голографическими знаками МО, ФСБ, МИД и лично Президента
07:34
16.03.2018
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