В США казнили серийного убийцу, известного как "чулочный душитель"

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Власти американского штата Джорджия казнили серийного убийцу, известного как "чулочный душитель", сообщает местный телеканал WRBL.

Приговор в отношении 67-летнего осужденного был приведен в исполнение с помощью смертельной инъекции. В тюрьме, где содержался преступник, сообщили, что он отказался от последнего ужина.

Карлтон Гэри был приговорен к высшей мере наказания в 1986 году по обвинению в убийстве и изнасиловании трех пожилых женщин.

Обвинители были уверены, что Гэри причастен как минимум еще к девяти нападениям на женщин, которые произошли в 1977 и 1978 годах в городе Колумбус (штат Джорджия). Большинство из этих предполагаемых жертв были задушены чулками, семеро из них скончались.