В США казнили серийного убийцу, известного как "чулочный душитель"

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Власти американского штата Джорджия казнили серийного убийцу, известного как "чулочный душитель", сообщает местный телеканал WRBL.
Карлтон Гэри был приговорен к высшей мере наказания в 1986 году по обвинению в убийстве и изнасиловании трех пожилых женщин.
Обвинители были уверены, что Гэри причастен как минимум еще к девяти нападениям на женщин, которые произошли в 1977 и 1978 годах в городе Колумбус (штат Джорджия). Большинство из этих предполагаемых жертв были задушены чулками, семеро из них скончались.