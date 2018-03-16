В Мадриде произошли массовые беспорядки после гибели уличного торговца

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Массовые беспорядки произошли в центре Мадрида после гибели выходца из Африки, есть пострадавшие среди сотрудников правоохранительных органов и участников волнений, пишет газета Pais.

По данным источников в полиции, 35-летний выходец из Сенегала Маме Мбаге скончался от сердечной недостаточности. Однако очевидцы и знакомые мужчины заявляют, что его гибель наступила в результате погони, которую стражи порядка устроили за уличными торговцами, одним из которых был погибший. Сенегалец прибыл в Испанию 14 лет назад, но не имел разрешения на проживание.

Вечером в четверг в мадридском районе Лавапьес, где проживал Мбаге, собралось около 200 протестующих, выкрикивавших лозунги "Социальное, а не полицейское государство!", "Полицейские-убийцы!" и "Полицию вон из Мадрида!".

Затем беспорядки перекинулись на близлежащие кварталы, их участники громили автобусные остановки и банковские отделения, поджигали мусорные контейнеры и полицейские автомобили. Охрана правопорядка применила против нарушителей резиновые пули.

Сообщается, что в ходе столкновений ранения получили не менее десяти полицейских и четверо горожан.