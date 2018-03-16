В Антарктиде птицы "обокрали" латвийских исследователей

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Антарктиде птицы обокрали исследователей из Латвии, сообщает издание Sputnik Латвия со ссылкой на портал Skaties.lv.
Несмотря на это, латвийские геологи продолжают свою работу, собирая необходимые образцы для проведения дальнейших анализов после экспедиции.
Экспедиция латвийских ученых в Антарктиду началась месяц назад. Целью поездки является изучение внутренней структуры ледников. Кроме того, исследователи выразили надежду, что смогут помочь понять процессы, начавшиеся в регионе вследствие изменения климата.