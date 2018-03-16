Глава финской делегации рассказала о целях визита в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости, Виктор Лященко. Финская делегация прибыла в Крым, чтобы лично убедиться, как обстоят дела на полуострове, потому что в Финляндии принято считать, что здесь идет война, сообщила РИА Новости глава делегации, председатель русско-финской ассоциации дружбы Дарья Скиппари-Смирнова.

Финская делегация впервые находится в Крыму после воссоединения полуострова с Россией. Семидневный визит продлится до 20 марта и призван наладить культурные и дружеские связи.

"В Финляндии принято считать, что в Крыму идет война и здесь очень плохо. Вот мы и решили посмотреть своими глазами, действительно ли это так", — сказала Скиппари-Смирнова.

При этом, по ее словам, первые впечатления от Крыма сложились хорошие.

"Мы здесь войны не видели. Простые люди живут обычной жизнью, живут мирно, свободно и, насколько я поняла, достаточно счастливо", — подчеркнула глава делегации.

Вместе с тем, Скиппари-Смирнова отметила высоких уровень сервиса в Крыму и доверие местного населения к президенту страны.

"Мы живем в санатории, где кроме отдыха включена оздоровительная программа. Так что попутно поправим свое здоровье. Отдельная тема — красивая природа и уникальные места. Нам удалось побывать на митинге в Севастополе, на котором выступал Путин. Знали бы финны, как русские, простой народ любит своего президента. Я удивилась, как весь город ликовал от радости. В Финляндии такого отношения к политикам нет", — сказала собеседница агентства.