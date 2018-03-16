Савченко внесли в базу данных "Миротворца"

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады, герой Украины Надежда Савченко попала в базу данных украинского скандального сайта "Миротворец" как "пособница террористов и изменница родины".

Савченко вменяется "подготовка террористических актов на территории Украины" и "подготовка государственного переворота", говорится на сайте.

Согласно сообщению, Савченко курировала проект террористического акта в Киеве, о чем с трибуны парламента сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко на заседании Рады в четверг заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление о привлечении Савченко к уголовной ответственности, ее задержании и аресте. Савченко подобные обвинения отвергает, обвиняя украинскую власть в преступлениях.

Ранее Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом страны, если народ ее поддержит.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.