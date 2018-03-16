Савченко внесли в базу данных "Миротворца"

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады, герой Украины Надежда Савченко попала в базу данных украинского скандального сайта "Миротворец" как "пособница террористов и изменница родины".
Согласно сообщению, Савченко курировала проект террористического акта в Киеве, о чем с трибуны парламента сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко на заседании Рады в четверг заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление о привлечении Савченко к уголовной ответственности, ее задержании и аресте. Савченко подобные обвинения отвергает, обвиняя украинскую власть в преступлениях.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.