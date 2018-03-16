Американский адмирал обвинил Россию в имитации ядерных ударов по США

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Россия регулярно имитирует нанесение ядерного по территории США в рамках военных учений, заявил американский генерал в отставке Гарри Харрис в ходе выступления в Сенате.

"Российские стратегические ядерные силы модернизируются и регулярно проводят учения, имитирующие нанесение ядерных ударов по континентальной части США", — заявил американский адмирал.

Он выразил мнение, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95 вдоль границ США и Канады с целью подготовки экипажей самолетов. Харрис отметил, что стратегические силы наземного базирования также имитируют ядерный удар по США во время учений и проводят учебно-боевые пуски ракет в сторону Северной Америки.

Адмирал также выразил обеспокоенность в связи с принятием Россией на вооружение двух подводных лодок "Борей", оснащенных баллистическими ракетами. По его мнению, данный вид боевой техники значительно повысил потенциал России по нанесения ядерного удара.