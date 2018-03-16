В Крыму финская делегация не смогла снять наличные

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости, Виктор Лященко. Финская делегация столкнулась в Крыму с проблемой снятия наличных со своих банковских карт из-за санкционной политики, сообщила РИА Новости глава делегации, председатель русско-финской ассоциации дружбы, правозащитник Дарья Скиппари-Смирнова.
Правозащитник отметила, что, несмотря на то, что большинство в Финляндии считают, что произошла аннексия Крыма, она придерживается иной точки зрения.
"Я считаю, что Крым — российский и всегда был частью России. Хрущев принял незаконное решение о передаче Крымской области в состав Украины, не посоветовавшись. Люди сначала оказались в другой республике, а затем – другой стране", — подчеркнула собеседница агентства.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
В последнее время в ряде стран ЕС все громче звучат голоса политиков и предпринимателей, предлагающих отменить санкций в отношении РФ.
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