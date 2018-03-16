В Ираке потерпел крушение американский военный вертолет

ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Коалиция США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* подтвердила крушение американского воздушного судна на западе Ирака.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на американское командование сообщил, что военный вертолет США разбился на западе Ирака рядом с сирийской границей, на его борту находилось семь человек. По предварительным данным, вертолет типа HH-60 Black Hawk не был сбит, сообщал телеканал.

"Американское военное воздушное судно потерпело крушение в западном Ираке с американскими военнослужащими на борту. Спасательные команды следуют к месту падения. Для установления причины инцидента будет начато расследование", — заявили РИА Новости в пресс-службе коалиции.

* Запрещенная в России террористическая организация