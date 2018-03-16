В Майами назвали число жертв в результате обрушения моста

ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. От шести до десяти человек могли погибнуть при обрушении пешеходного моста в Майами, сообщил в четверг сенатор от штата Флорида Билл Нельсон.Fox News.
Ранее телеканал Local10 со ссылкой на пожарно-спасательные службы сообщал о шести погибших.
На первой пресс-конференции в связи с происшествием глава полиции округа Майами-Дейд Хуан Перес не стал говорить о числе погибших, сообщив только, что в автомобилях, которые накрыло мостом, находятся люди.
По данным Local10, мост еще не был достроен. Секцию весом 950 тонн установили на опоры недавно – 10 марта. Мост стоимостью более 14 миллионов долларов призван был облегчить жизнь студентам Международного университета Флориды, связав его с кампусом. Сейчас они вынуждены добираться до вуза на специальных автобусах.
По данным газеты Miami New Times, два крупнейших подрядчика, принимавших участие в строительстве моста, уже имели проблемы с обеспечением безопасности. В одном случае речь шла о падении конструкции моста на рабочего, пишет газета.
Консульский отдел посольства России в США проверяет, нет ли среди пострадавших граждан РФ, сообщили РИА Новости в посольстве.
Colapsa puente en #Miami Fl.— Victor Cabrera (@victorcabreramx) 15 марта 2018 г.
Esto sobre peatones y vehículos, se reportan heridos.
VCN Noticias pic.twitter.com/5ippXj8jOZ