В США "диснеевская принцесса" вытолкала из сугроба полицейский грузовик

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Бостоне мужчина в костюме диснеевской принцессы Эльзы из мультфильма "Холодное сердце" помог вытолкнуть из снега полицейский автомобиль.

Ролик, в которой он толкает машину под ободрительные крики посетителей местного бара, набрал более шести миллионов просмотров за два дня. "Давай, Эльза, ты должна сделать это! Девушка, которую мы не заслуживаем", — подбадривали ее.

Мужчиной в костюме принцессы оказался 37-летний адвокат Джейсон Триплетт, который объяснил журналу People, почему решил появиться на улице в таком необычном виде. По его словам, так он попытался справиться с одиночеством, вызванном метелью, из-за которой ему пришлось сидеть в четырех стенах.

Триплетт опубликовал другое видео в костюме Эльзы у себя в Instagram, но до популярности ролика с машиной ему далеко.