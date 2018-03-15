США расширили санкции против России

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вашингтон расширил санкции против Москвы. Документ опубликован на сайте американского Министерства финансов.

В список попали 19 человек и три компании, а также ФСБ и ГРУ. В документе говорится, что США ввели эти меры в ответ на "дестабилизирующие действия России, начиная с вмешательства в выборы в 2016 году и заканчивая кибератаками".

После неожиданной победы Дональда Трампа американские спецслужбы обвинили Москву во "вмешательстве в выборы" и начали два независимых расследования. Как Белый дом, так и Кремль неоднократно опровергали обвинения в адрес Москвы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал их "абсолютно голословными".