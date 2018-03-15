В ОБСЕ отметили сокращение числа жертв среди мирных жителей в Донбассе

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи контактной группы по Донбассу в Минске отметил значительное сокращение числа жертв среди мирных граждан и нарушений режима прекращения огня после заключения перемирия.

Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу с 5 марта.

"В последнее время стало возможно значительное сокращение среднего числа нарушений режима прекращения огня до одного из самых низких уровней за последние три года", — заявил он в официальном пресс-релизе.

Он также отметил значительное снижение числа жертв среди мирных жителей. "По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, их число сократилось в три раза, согласно предварительным данным, предоставленным Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ", — добавил Сайдик.

По его мнению, все это является свидетельством того, что "многочисленные успехи могут быть достигнуты посредством политической воли".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.