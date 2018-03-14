Нетаньяху уверен, что сработается с новым госсекретарем США

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мар — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность в том, что ему удастся сработаться с Майком Помпео, когда тот возглавит американское внешнеполитическое ведомство.

Президент США Дональд Трамп накануне предложил директора ЦРУ Помпео на пост госсекретаря, отправив в отставку Рекса Тиллерсона.

"В ходе моих встреч с Помпео я был очень впечатлен его способностями и опытом. Я уверен, что мы также отлично сработаемся с ним в качестве госсекретаря", — говорится в заявлении Нетаньяху, которое распространила его пресс-служба.

Местная пресса пишет, что их знакомство относится еще ко временам, когда Помпео был конгрессменом от американского штата Канзас и в этом качестве в 2015 году приезжал в Иерусалим.

В Израиле, в частности, ждут, что Помпео в большей степени, чем его предшественник, будет разделять антииранские настроения Нетаньяху и Трампа, которые добиваются ужесточения условий ядерной сделки с Исламской республикой.

"В Тиллерсоне видели сдержанность и отстраненность от Израиля, а Помпео воспринимают как доброжелательного сторонника. Тиллерсон был настроен на сохранение иранской ядерной сделки, а Помпео солидаризовался с требованием Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху ее исправить или, что вероятнее, полностью ее аннулировать", — пишет о новом назначении израильская газета "Гаарец".

"Если он займется ближневосточными делами и, особенно, если Трамп позволит ему играть заметную роль в усилиях администрации по достижению израильско-палестинского мирного соглашения, то Помпео, наверняка, станет новым предметом обожания в Иерусалиме наравне с представителем США в ООН Никки Хейли", — прогнозирует интернет-издание The Times of Israel.

Тиллерсон, в отличие от своего предшественника Джона Керри, практически не занимался урегулированием палестино-израильского конфликта, оставив эту сферу зятю Трампа Джареду Кушнеру и спецпредставителю США по международным переговорам Джейсону Гринблатту.