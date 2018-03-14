В Ливии боевики совершили покушение на высокопоставленного чиновника

КАИР, 14 мар — РИА Новости. Кортеж главы Высшего государственного совета Ливии Абдеррахмана ас-Сувейхли подвергся вооруженному нападению в районе Захр эль-Джебель на севере страны, говорится в сообщении совета в Facebook.

Сам ас-Сувейхли не пострадал, однако двое сопровождавших его охранников получили ранения в завязавшейся перестрелке. Кроме того, боевики похитили четверых сотрудников полиции.

Высший государственный совет Ливии является консультативным органом и заседает в Триполи на западе страны. Он работает при официально признанном международным сообществом правительстве национального единства.

На востоке Ливии действует национальная армия под командованием Халифы Хафтара и парламент, который не признает легитимности правительства в Триполи.