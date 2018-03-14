Полиция Остина получила сотни звонков по поводу подозрительных посылок

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Полиция американского города Остин (штат Техас) получила 370 звонков от местных жителей по поводу подозрительных посылок после трех взрывов, унесших жизни двух человек, сообщает телеканал ABC.
В минувший понедельник в жилом доме Остина взорвалась еще одна, третья посылка, два человека были госпитализированы. Имеет ли этот инцидент отношение к другим, пока неизвестно.
Губернатор штата Техас Грег Эбботт объявил награждение в размере до 15 тысяч долларов за информацию, которая может привести к задержанию одного или нескольких человек, причастных к серии взрывов.