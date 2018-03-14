"Стреляют себе в ногу": Пушков о планах Киева разорвать договор 1998 года

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Алексей Пушков прокомментировал заявление украинских властей о намерении денонсировать договор о дружбе с Россией.

"Денонсируя Договор с Россией от 1998 года, Киев отменит и статью о признании территориальной целостности Украины. Опять стреляют себе в ногу…", — написал российский сенатор в Twitter.

Ранее депутат Верховной рады Светлана Залищук заявила о том, что МИД Украины подготовил предложение по выходу страны из структур СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Залищук не сообщила, когда именно президент Украины Петр Порошенко намерен подписать документ.

Договор, который закрепляет стратегическое партнерство сторон на "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления", был подписан президентами двух стран в 1997 году и ратифицирован в 1998 году.