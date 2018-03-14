Торжества в поддержку Земана в Праге собрали около тысячи участников

ПРАГА, 14 мар — РИА Новости. Около одной тысячи сторонников чешского президента Милоша Земана участвует в среду в торжественном вечере на Пражском граде по поводу его переизбрания главой государства, одновременно несколько сотен студентов в центре города проводят митинг протеста против нападок главы государства на независимые СМИ.

Сетевые ТВ-каналы ведут репортажи с обоих мероприятий.

Милош Земан после своей победы на президентских выборах 2013 года положил начало новой традиции: ежегодно в середине марта он организует на Пражском граде торжества для своих сторонников с концертом известных мастеров шоу-бизнеса. В 2017 году это мероприятие обошлось канцелярии президента примерно в 500 тысяч крон (около 25 тысяч долларов).

"Сегодняшний концерт является выражением благодарности господина президента его друзьям и сторонникам", — сообщил журналистам пресс-секретарь Земана Йиржи Овчачек.

Одновременно на Вацлавской площади в центре Праги проходит молодежный митинг, участники которого считают, что Земан своими заявлениями разделяет чешское общество, а также часто подвергает несправедливым нападкам независимые СМИ, включая гостелевидение.

Не избежал этого Земан и в своей инаугурационной речи 8 марта, в связи с чем 15 видных представителей правых партий во время его выступления покинули зал, а пражский Институт Вацлава Клауса назвал речь Земана "недостойной" столь важного и торжественного момента, как инаугурация президента.

Премьер-министр Андрей Бабиш также заявил о том, что ожидал от главы государства "иное выступление", которое не разделяло бы общество.

Ранее в среду предупредительную забастовку, а затем митинги провели учащиеся более чем 200 вузов и школ республики. Своим протестом они хотели продемонстрировать, что им небезразлична судьба страны и что они недовольны действиями ряда ведущих политиков.

Учащиеся также раскритиковали инаугурационную речь Земана и его упорное стремление утвердить на посту премьера Андрея Бабиша, обвиненного в Словакии в сотрудничестве в годы социализма с органами госбезопасности, а ныне подозреваемого полицией в незаконном получении на одну из своих фирм субсидии ЕС в размере около двух миллионов евро.