Премьер Словакии уйдет в отставку

ПРАГА, 14 мар — РИА Новости. Словацкий премьер Роберт Фицо заявил в среду вечером, что готов уйти в отставку со своего поста.

"Я посетил сегодня президента республики Андрея Киску и сообщил ему, что готов уйти в отставку", — сообщил Фицо на пресс-конференции, которую транслировали сетевые ТВ-каналы.

Ранее сообщалось, что депутаты Словацкого национального совета (парламента) на специальном заседании в следующий понедельник рассмотрят вопрос о доверии премьеру Роберту Фицо. В том случае, если депутаты большинством голосов примут решение о недоверии премьеру, должен будет уйти в отставку и весь кабинет.

Серьезный политический кризис разразился в Словакии две недели назад после убийства журналиста Яна Куциака и его невесты. Куциак длительное время вел расследования о связях мафиозных структур с политиками. По словам президента полиции Тибора Гашпара, профессиональная деятельность журналиста рассматривается в ходе расследования в качестве основного мотива убийства.