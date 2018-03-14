Трамп пока играет по правилам Тиллерсона в отношении КНДР, считает эксперт

ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп, несмотря на разногласия с экс-госсекретарем Рексом Тиллерсоном по КНДР, пока что играет по правилам Тиллерсона, считает бывший помощник госсекретаря США, экс-посол Соединенных Штатов в Сингапуре Стэплтон Рой.

Трамп в минувший вторник отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил назначить на этот пост директора ЦРУ Майка Помпео. Обязанности госсекретаря США временно будет исполнять замглавы госдепа Джон Салливан.

"У госсекретаря Тиллерсона были фундаментальные разногласия с президентом Трампом по поводу подхода к КНДР. Выдвинутый преемник госсекретаря Тиллерсона (Майк Помпео) больше настроен на взгляд Трампа. Но мы пока не знаем, какие будут цели и стратегия. Все это важно для оценки того, будет ли замена Тиллерсона на Помпео иметь фундаментальное влияние на этот вопрос", — сказал Рой на круглом столе Вильсоновского центра в Вашингтоне.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, встреча должна состояться до мая текущего года.

"Госсекретарь Тиллерсон отстаивал переговоры с северокорейцами. Согласившись на это, президент фактически согласился реализовать то, чего добивался госсекретарь. Однако неясно, совпадут ли цели встречи в изложении президента с тем, как их видел госсекретарь Тиллерсон", — заключил Рой.