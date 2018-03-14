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МИД Украины подготовил для Порошенко предложения по договору о дружбе с РФ

Сюжет:
Ситуация на Украине. Март 2018 (196)
20:5214.03.2018
(обновлено: 20:53 14.03.2018)
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© Depositphotos / BychykhinЗдание Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фотоЗдание Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
© Depositphotos / Bychykhin

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости. МИД Украины подготовил для президента страны Петра Порошенко ряд предложений по договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, сообщила в среду пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца в комментарии агентству УНИАН.

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© РИА Новости / Стрингер
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Ранее в среду депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Светлана Залищук заявила со ссылкой на главу МИД Украины, что внешнеполитическое ведомство подготовило для Порошенко предложение по выходу Украины из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. На Украине международные договоры, ратифицированные Радой, подлежат денонсации через голосование в парламенте.

"МИД подготовил ряд предложений и анализ относительно возможного приостановления самого договора, либо частично, либо полностью. Это разрешается международным правом и самим договором. То есть можно приостановить полностью или частично, или его денонсация. То есть несколько вариантов", — заявила Беца.

Она добавила, что какого-то окончательного решения по будущему договору МИД не принял, "поскольку окончательное решение принимает президент".

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© РИА Новости / Стрингер
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Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной был подписан в 1997 году президентами двух стран и ратифицирован Верховной радой Украины. Договор является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Договор был подписан на десятилетий срок с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.

Ранее первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Киев не намерен денонсировать договор о дружбе с РФ, отметив, что Украина "наоборот намерена требовать от России выполнять положения этого документа".

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