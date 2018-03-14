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В итальянской партии не верят в причастность России к отравлению Скрипаля

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (261)
20:3314.03.2018
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© AFP 2018 / Adrian Dennis Сотрудник британской полиции в Солсбери, Великобритания. 12 марта 2018Сотрудник британской полиции в Солсбери, Великобритания. 12 марта 2018
© AFP 2018 / Adrian Dennis

РИМ, 14 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Лидер итальянской партии "Лига", кандидат в премьеры страны Маттео Сальвини призвал не верить слухам и фейковым новостям в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, выразив мнение, что в мире нет "правительств, которым нравится отравлять людей".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в парламенте. 14 марта 2018
© REUTERS / Parliament TV
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"Если бы существовала установленная ответственность, людей в 2018 году бы не отравляли, но ясно и очевидно, что это бы изменило наше отношение", — заявил он, отвечая на вопрос, как бы отреагировало правительство Италии во главе с ним в случае, если причастность РФ к инциденту подтвердится.

"Но слухи и фейк-ньюз мы видели и читали во всем их многообразии. Вплоть до прошлой недели писали, что в итальянские выборы вмешались русские хакеры. Мне кажется, что итальянцы проголосовали, а следов русских хакеров нет… Не думаю, что существуют правительства, которым нравится отравлять людей по всему миру. Если будут четкие доказательства — мы о них поговорим. О сомнениях и предположениях я не говорю и считаю, что санкции — культурное, экономическое и торговое безумие", — заявил он на встрече с иностранными журналистами.

Сальвини повторил позицию, что одной из главных задач правительства Италии, которое он надеется возглавить, станет налаживание отношений с РФ.

"Немыслимо, что опасность для всего мира — это Россия, а не исламский терроризм. В политическом, культурном, географическом и историческом плане Россия гораздо больше похожа на Европу по своим ценностям, чем Турция", — сказал политик.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
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Парламентские выборы в Италии прошли 4 марта. Первое место среди отдельных партий получило антисистемное общественно-политическое "Движение 5 звезд" (Д5З) Луиджи Ди Майо, которое заручилось поддержкой примерно 32% избирателей. Тем не менее лидером по числу полученных голосов стала объединенная коалиция правоцентристских сил, образованная партиями "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии", которая получила поддержку 37% избирателей.

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.

Выступая в среду в парламенте, премьер Британии Тереза Мэй напрямую обвинила в атаке на Скрипаля Россию. Теперь Лондон высылает сотрудников российского посольства – по словам премьера, в недельный срок страну должны будут покинуть 23 незаявленных работника спецслужб. Кроме этого, Лондон грозит ужесточить пограничный контроль и проверку частных самолетов из России и грузов, а также заморозить подозрительные российские госактивы.

Российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля.

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