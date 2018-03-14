Прокуратура Киева получила разрешение на задержание предпринимателя Тюрина

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости. Голосеевский районный суд Киева разрешил столичной прокуратуре задержать предпринимателя Владимира Тюрина, которого следствие считает заказчиком убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, с целью избрания ему меры пресечения, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Ранее министерство внутренних дел Украины объявило Тюрина в розыск.

"На основании постановления следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева столичные правоохранительные органы получили разрешение на доставку указанного гражданина РФ в суд с целью избрания ему меры пресечения", — говорится в сообщении ведомства.

Вороненков был убит 23 марта 2017 года в центре Киева. В начале октября Генпрокуратура Украины заявила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства экс-депутата. По версии следствия, заказчиком является Тюрин — бывший гражданский супруг вдовы убитого Марии Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины. Тюрин заявил о своей непричастности к преступлению и попросил оставить его семью в покое.

Вороненков уехал из России на Украину вместе с женой в 2016 году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.