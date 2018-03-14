СБУ о "деле Скрипаля": образцов газа "Новичок" на Украине нет

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости. Образцов нервно-паралитического газа класса "Новичок", которым в Великобритании предположительно были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, на Украине нет, сообщил в среду в комментарии РИА Новости источник в Службе безопасности Украины.

Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом класса "Новичок" российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля. Бывший глава ФСБ, член комитета Госдумы по безопасности Николай Ковалев заявил, что газ "Новичок" мог храниться не территории любой бывшей республики СССР, включая Украину.

Уничтожение образцов на Украине



Собеседник агентства рассказал, что на Украине газа класса "Новичок" нет, как и научных разработок по отравляющим веществам.

"Образцов "Новичка" на Украине нет",- сообщил источник.

При этом, по его словам, когда Украина входила в состав СССР, ее ученые занимались исследованиями в области отравляющих веществ. Однако, по его данным, научно-исследовательская работа с привлечением ученых разных стран СССР была построена таким образом, что конечная цель разработки была известна только заказчику.

"Украинские институты Национальной академии наук (НАН) и Министерства промышленной политики участвовали в союзных разработках отравляющих веществ, но как соисполнители частей работы. При этом, даже самим ученым не известно какой продукт или газ был в итоге. Это мог быть и "Новичок" и любой другой. Все эти вещества были уничтожены в 90-х годах",- рассказал собеседник агентства.

По словам источника, вся документация о разработках, хранившаяся в НАН Украины, была уничтожена, как и сами разработки. При этом, по его словам, уничтожение проводилось при участии сотрудников Службы безопасности Украины.

"НАН при контроле СБ Украины уничтожило практически все документы, а те научные отчеты, которые нельзя было уничтожить передали для уничтожения в РФ, так как Россия было основным заказчиком опытов. Доказательства передачи имеются в реестрах Государственной фельдъегерской службы (служба, занимающаяся перевозкой секретных документов – ред.)",- сообщил источник, объяснив, что Украина, согласно минскому соглашению о совместной охране государственных секретов 1991 года, не могла самостоятельно уничтожить некоторые документы.

Выполнение конвенции

На Украине, как и в других странах-членах ООН действует Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. Она, по словам ученого секретаря секции химических и биологических наук НАН Украины Оксаны Дзюбы, распространяется и на нервно-паралитическое вещество класса "Новичок".

"Во-первых, такой тематики в Академии наук нет уже много лет. Во-вторых, действует Конвенция о запрете химического, бактериологического и биологического оружия и поэтому таких работ в Академии наук вестись просто не может физически уже много лет", — сказала Дзюба комментируя РИА Новости возможную разработку и хранение "Новичка" учеными Академии.

По данным источника в СБ Украины, в 2004 году совместная комиссия СБУ, НАН и Минпрома провела проверку выполнения этой конвенции.

"Результат проверки подтвердил отсутствие этих материалов (документации и образцов газа "Новичок" — ред.)",- отметил собеседник.

Он также уточнил, что на Украине была полностью ликвидирована производственная и опытно-конструкторская база для создания химического оружия или подобных отравляющих веществ.

Обвинения

В понедельник днем премьер Британии Тереза Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. Она дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры", чем раньше. В среду состоится заседание британского Совета по нацбезопасности по "делу Скрипаля", после чего Мэй изложит в парламенте планируемые меры в отношении России.

В МИД РФ назвали заявление Мэй по Скрипалю "цирковым шоу в британском парламенте", указав на начало очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Лондон не представил ни одного доказательства или официального запроса в связи с этим делом. Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин посоветовал британцам разобраться с отравлением Скрипаля на месте, перед тем как обсуждать инцидент с Россией.

Кто такой Сергей Скрипаль

Бывший полковник запаса Главного разведывательного управления Генштаба РФ (ГРУ) Сергей Скрипаль несколько лет назад был фигурантом громкого "шпионского" дела. В 2006 году его приговорили к 13 годам тюрьмы за передачу британской Секретной разведывательной службе МИ-6 имен российских агентов, тайно действовавших в Европе, в обмен на вознаграждение в размере 100 тысяч долларов. В 2010 году президент Дмитрий Медведев помиловал четырех граждан России, в том числе Скрипаля, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании. Скрипаль к тому времени отсидел в тюрьме около пяти с половиной лет.

Россиян меняли на десятерых граждан, задержанных в США по обвинению в нелегальной деятельности в пользу России и высланных из страны. В их числе была разведчица Анна Чапман. Обмен состоялся в аэропорту Вены.

Зафрахтованный Центральным разведывательным управлением США американский самолет, вывезший из Вены четверых россиян, по дороге в Вашингтон совершил краткую посадку на базу Королевских ВВС Великобритании Брайз Нортон (Brize Norton) в английском графстве Оксфордшир. Сразу после этого появились сообщения о том, что двое из четверых мужчин остались в Великобритании. Британские газеты сошлись во мнении, что Великобритания приняла у себя именно Скрипаля и ученого Игоря Сутягина.

Сутягин, бывший завсектором военно-технической и военно-экономической политики отдела внешнеполитических исследований Института США и Канады РАН, весной 2004 года был приговорен Мосгорсудом к 15 годам лишения свободы за госизмену в форме шпионажа. Ему предъявили обвинения в передаче сведений о подводных лодках и системах ракетного предупреждения британской компании, под прикрытием которой, как считают российские спецслужбы, действовало ЦРУ.

Как тогда писали британские СМИ, после приземления на британской военно-воздушной базе россиян, скорее всего, встретили для беседы сотрудники МИ-6.

"Теперь они будут взяты под защиту и им будут созданы комфортабельные условия жизни вдали от людских глаз", — писала газета Financial Times.