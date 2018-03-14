Германия продолжит работу в "нормандском формате" в рамках "Минска-2"

БЕРЛИН, 14 мар — РИА Новости. Германия продолжит активную работу в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция) над поиском решения в рамках минских договоренностей ("Минск-2"), заявил, выступая в МИД ФРГ, новый глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас.

"Украинский кризис остается испытанием для нашей решимости и нашего единства в Европейском союзе, а также с американскими союзниками. Германия продолжит в рамках "нормандского формата" активно работать над решением, но настаивая на соблюдении обязательств, которые взяли на себя стороны в рамках минских договоренностей", — сказал Маас.

Его выступление транслировал в прямом эфире телеканал N24.