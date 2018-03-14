ЛОНДОН, 14 мар — РИА Новости, Мария Табак. Посольство России официально запросило нотой всю информацию, которой располагают британские власти касательно смерти экс-заместителя гендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова.
"Сегодня посольство официально запросило нотой всю информацию, которой располагает британская сторона в отношении российского гражданина, смерть которого, как вы сказали, выглядит загадочной", — сказал РИА Новости пресс-секретарь диппредставительства в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг загадочной смерти в Лондоне гражданина России Глушкова.