Депутат Рады пообещал "дать по морде" коллеге за "работу на Кремль"

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Народный фронт" Юрий Береза обвинил представителя "Оппозиционного блока" Александра Вилкула в работе на Россию.

Во время выступления на заседании Верховной рады Вилкул заявил, что радикально настроенные граждане во главе с "Народным фронтом" предлагают создать "языковую инспекцию".

"Привожу пример, если воспитательница в детском доме что-то скажет кому-то из родителей на другом языке — русском, румынском, венгерском, то языковой инспектор, некий стукач, должен это подслушать и она за это получит штраф, а возможно и более серьезное наказание, вплоть до посадки в тюрьму", — пояснил депутат.

Взявший слово позже Береза отметил, что депутаты только что прослушали выступление "представителя пятой колонны, которая работает за деньги Кремля" и мог бы работать "губернатором от Путина".

"Господин Вилкул, к вам лично обращаюсь. Не рискуйте, потому что доведете до греха. Несмотря на то, что мы здесь дипломаты, но по морде вы скоро получите прямо в этом зале", — пригрозил представитель "Народного фронта".

Спорный закон

Новый украинский закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.

В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.