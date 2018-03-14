В США больному ребенку собрали деньги на лечение благодаря случайной смс

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Отец шестерых детей из Миссури смог раздобыть деньги на лечение больного раком сына благодаря смс-сообщению, которое предназначалось не ему.

В сообщении, о котором рассказала пользователь Twitter Мэнди Миллер, девушка по имени Сид отправила фотографии платья, чтобы узнать, идет оно ей или нет. Его получил мужчина по имени Тони, который вскоре ответил ей.

Syd accidentally sent pics of her dress to the wrong number and this was their response 😂 pic.twitter.com/SWmcqSFiqh — Mandi Miller ❂ (@bbymandi) March 8, 2018

​"Я думаю, что это сообщение предназначалось кому-то еще. Моей жены нет дома, я не могу узнать ее мнение, но мои дети думают, что вы выглядите в этом платье ослепительно", — написал он, после чего отправил ей фотографию своих детей, поднявших пальцы вверх.

Твит Мэнди быстро набрал популярность. На следующий день после публикации в комментариях появился человек, знакомый с Тони и его семьей, и сообщивший, что на фото не было шестого ребенка, мальчика по имени Кайзлер, который лежит в больнице с лейкемией.

"Надеюсь, магия Twitter сработает. Ниже — ссылка на сайт GoFundme, на котором собирают деньги на лечение Кайзлера от лейкемии", — написал он.

Hope Twitter does it's Magic. Below is the GoFund me link for Kaizlers treatment for Leukaemia.

Kaizler is missing in the pic, Let's get a Thumbs up from him too.@TristarHomeTeamhttps://t.co/QFOp7fIcvx — I.l.l.u.m.i..N.a.u.g.h.t.y (@__Hegde) March 9, 2018

​Тони рассказала изданию Bored Panda, что на тот момент они собрали всего три тысячи долларов за год. Однако после публикации твита с ссылкой семья получила более 40 тысяч за несколько дней — больше, чем им удалось собрать за два года.

You're very kind. Here is a thumbs up from Kaizler! pic.twitter.com/hHbl48Zkc7 — TriStar Home Team (@TristarHomeTeam) March 9, 2018

​Мама Кайзлера Рэйчел была шокирована такой реакцией. "Это так окрыляет, когда тебе напоминают о том, что в мире все еще есть хорошие люди, которые думают о других и мгновенно проявляют щедрость и доброту ", — сказала она.