Британия высылает российских дипломатов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в парламенте. 14 марта 2018

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в парламенте. 14 марта 2018

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Великобритания вышлет 23 российских дипломата из-за ситуации с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, заявила на слушаниях в парламенте премьер-министр Тереза Мэй.

Председатель правительства добавила, что дает сотрудникам представительства одну неделю на сборы. По ее словам, действия направлены против тех, кого спецслужбы якобы уличили в работе на российскую разведку.

"Это будет самая большая высылка более чем за 30 лет, и это отражает тот факт, что это не первый раз, когда российское государство действует против нашей страны. Благодаря этой высылке мы фундаментально подорвем работу российской разведки в Великобритании на долгие годы. А если они попытаются восстановить работу, мы помешаем им это сделать", — сказала Мэй.

В Совфеде пообещали "резко ответить" на недружественную акцию Лондона. "Реакция будет такова, что Великобритания пожалеет о своих действиях", — заявил зампред комитета верхней палаты по международным делам, бывший посол России в США Сергей Кисляк.

Ограничение двухсторонних контактов

Лондон также приостанавливает двухсторонние контакты с Москвой на высоком уровне и отзывает приглашение, направленное ранее Сергею Лаврову. В то же время премьер подчеркнула, что полный разрыв связей между странами "не соответствует национальным интересам".

"Однако в свете случившегося отношения наших стран не могут быть обычными", — добавила Мэй.

Кроме того, премьер сообщила, что Британия понизит уровень представительства на предстоящем чемпионате мира по футболу: в Россию не поедут высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи. Бойкот турнира, по ее словам, пока не обсуждается.

Новые международные меры

Мэй также заявила, что рассчитывает на принятие новых международных мер в отношении России. С этой целью Британия созовет экстренное заседание Совбеза ООН.

"Сегодня в Нью-Йорке, Совбез ООН проведет консультации, в ходе которых мы будем добиваться жесткого международного ответа", — сказала она, выступая перед парламентом.

Глава правительства также указала на возможность заморозки российских государственных счетов в британских банках. По ее словам, арест коснется тех активов, которые могут использовать во вред гражданам Соединенного Королевства.

Обвинения в атаке

В своей речи перед членами Палаты общин премьер напрямую обвинила Россию в отравлении Скрипаля и его дочери.

"Другого альтернативного вывода кроме того, что российское государство ответственно за попытку убийства господина Скрипаля и его дочери и за угрозу жизни другим британским гражданам в Солсбери, включая детектива сержанта Ника Бейли, нет", — заявила она.

Четвертого марта экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери. По информации британских правоохранителей, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы произведенным в России.

Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена обвиняемыми в шпионаже разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году, когда России передали десять человек, включая Анну Чапман.

Во вторник премьер потребовала от России объяснить ситуацию вокруг инцидента в Солсбери в течении 24 часов.

"Ультиматум из Лондона"

В ответ на "ультиматум из Лондона" глава российского МИД напомнил, что Великобритания, будучи стороной Конвенции о запрещении химического оружия, обязана соблюдать процедуру урегулирования споров.

"Поэтому, как только возникли подозрения, что применено запрещенное вещество, Великобритания должна была обратиться к России с соответствующим запросом, что это за вещество. И ответ на этот запрос, по протоколу, дается в течение 10 дней. Если ответ не удовлетворит страну, она должна будет обратиться в Совет Организации по запрещению химоружия", — пояснил он.

Министр также подчеркнул, что для проведения полноценного расследования Москве необходимо получить доступ к образцам токсина, такой запрос уже направили в Лондон.

"На эти абсолютно закономерные, правомерные и вытекающие из Конвенции по запрещению химического оружия требования нами был получен невнятный ответ, который сводится к тому, что в этих законных требованиях нам было отказано", — сказал Лавров журналистам.