Лавров не принимал приглашения посетить Лондон, заявила Захарова

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров не принимал приглашения посетить Великобританию, написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление премьер-министра Британии Терезы Мэй.

В среду Мэй, выступая в парламенте, заявила, что Британия отзывает приглашение, ранее направленное российскому министру иностранных дел.

"Одно небольшое пояснение до официальной реакции на заявление британского премьера. Мэй "отозвала" приглашение Лаврову на посещение Великобритании. Только он его не принимал", — написала Захарова.

