Луценко рассказал о возможном аресте Савченко

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что внесет в Верховную раду представление на привлечение к ответственности депутата Надежды Савченко, если она в четверг не явится на допрос в СБУ.

"В ходе рассмотрения этого вопроса вы увидите, насколько мы близки к пропасти как государство, которое находится во внешней и внутренней войне", — заявил Луценко на заседании парламентского комитета.

Он добавил, что внесет три представления: на лишение неприкосновенности, задержание и арест депутата.

По его словам, следствие имеет достаточно доказательств, в том числе аудио и видео материалы, "которые раскрывают картину запланированного плана террористического акта в стенах Верховной рады". Луценко также добавил, что по предварительным данным Савченко сейчас находится в Испании.

В начале недели стало известно, что СБУ вызвала Савченко на допрос по делу главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, однако она на него не явилась. В этот же день депутат покинула Украину.

Позднее интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в силовых структурах сообщило, что политика могут обвинить в подготовке военного переворота на Украине. Таким образом, она может стать главным фигурантом дела Рубана.

Сама Савченко накануне заявила, что не получала повесток, но готова прийти в СБУ, как только поступит официальное уведомление. Она также сообщила, что до 16 марта будет находиться в Страсбурге.

Рубана задержали в минувший четверг при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Украинские спецслужбы подозревают его в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия. Суд арестовал Рубана на два месяца.